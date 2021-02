Calciomercato Juventus, un top player verso l’addio: “Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Al termine della stagione, la Juventus si porrà i giusti interrogativi riguardo l’avventura in bianconero di Paulo Dybala. Ormai giunti al 12 febbraio 2021, di sviluppi riguardanti il rinnovo di contratto del numero 10 argentino non ce ne sono. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: il chiodo fisso di Paratici Le controparti sarebbero momentaneamente ferme sulle loro posizioni, con la società torinese che non sarebbe intenzionata ad offrire più di 10-12 milioni di euro annui alla Joya, che ne vorrebbe 15. L’incontro decisivo doveva avvenire tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma l’infortunio accusato da Dybala ormai un mese fa potrebbe aver rallentato la trattativa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfuma il colpo "Galactico" Paulo Dybala, attaccante della ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Al termine della stagione, lasi porrà i giusti interrogativi riguardo l’avventura in bianconero di Paulo Dybala. Ormai giunti al 12 febbraio 2021, di sviluppi riguardanti il rinnovo di contratto del numero 10 argentino non ce ne sono. LEGGI ANCHE:, colpo a parametro zero: il chiodo fisso di Paratici Le controparti sarebbero momentaneamente ferme sulle loro posizioni, con la società torinese che non sarebbe intenzionata ad offrire più di 10-12 milioni di euro annui alla Joya, che ne vorrebbe 15. L’incontro decisivo doveva avvenire tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, ma l’infortunio accusato da Dybala ormai un mese fa potrebbe aver rallentato la trattativa. LEGGI ANCHE:, sfuma il colpo "Galactico" Paulo Dybala, attaccante della ...

infoitsport : Calciomercato Serie A, le spese del 2020/2021: Juventus davanti all’Inter, Napoli sul podio - sportli26181512 : Juve Under 23, Zauli non si nasconde: 'Vogliamo migliorare la nostra classifica': La Juventus Under 23 viaggia al 7… - MondoPrimavera : Sarà asta europea per il gioiellino austriaco Yusuf #Demir?? #Calciomercato -