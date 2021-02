Australian Open 2021: lockdown a Melbourne, niente pubblico per cinque giorni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli Australian Open 2021 si giocheranno senza il pubblico sugli spalti a partire da domani, sabato 13 febbraio. La decisione arriva in seguito al lockdown dichiarato dal governo dello stato di Victoria, che non permetterà Melburne Park di accogliere il pubblico come era accaduto finora. La situazione potrebbe cambiare in vista degli incontri finali, quando l’afflusso degli appassionati si concentrerebbe su meno campi, ma l’eventuale possibilità di poter permettere nuovamente l’ingresso del pubblico si saprà solo tra qualche giorno. #AusOpen update. pic.twitter.com/2pM98sYL0b — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Glisi giocheranno senza ilsugli spalti a partire da domani, sabato 13 febbraio. La decisione arriva in seguito aldichiarato dal governo dello stato di Victoria, che non permetterà Melburne Park di accogliere ilcome era accaduto finora. La situazione potrebbe cambiare in vista degli incontri finali, quando l’afflusso degli appassionati si concentrerebbe su meno campi, ma l’eventuale possibilità di poter permettere nuovamente l’ingresso delsi saprà solo tra qualche giorno. #Ausupdate. pic.twitter.com/2pM98sYL0b — #Aus(@) February 12,SportFace.

