Zingaretti conferma sì a Draghi | no Congresso ma farà Assemblea

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Appoggio al governo di Mario, nessunma unada tenersi entro febbraio. Il segretario del Pd Nicolaparla alla direzione nazionale del partito, dettando la linea sul nuovo esecutivo che si va formando e rispondendo alla minoranza interna, che nei giorni scorsi ha chiesto unanticipato. "Abbiamo trovato nell'impostazione del professoruna sintonia profonda, casomai sarà difficile per altri collocare la loro visione in questa nuova possibile esperienza. Per noi no, altro che imbarazzo", ha detto, assicurando che il sì dei Dem "non è la resa della politica, della nostra politica e della nostra autonomia".Anzi, ha aggiunto, "il successo per la formazione del governo, lo si nota in queste ore, dipende ...