WandaVision: una featurette anticipa i contenuti delle prossime puntate (Di giovedì 11 febbraio 2021) La seconda metà della prima stagione di WandaVision è al centro di una nuova featurette che regala qualche anticipazione. WandaVision sta per proporre gli episodi della seconda metà della stagione e una nuova featurette regala delle sequenze in anteprima e qualche , quindi non proseguite con la visione e la lettura se non volete spoiler! Nel video si assiste a una scena in cui Agnes chiede se è morta perché Visione lo è e Kathryn Hahn ha sottolineato che la storia si svolgerà in modo elettrizzante. Nella featurette dedicata alla serie WandaVision il protagonista Paul Bettany, mostrato in alcune scene ambientate a Halloween, dichiara che le persone rimarranno davvero soddisfatte quando capiranno cosa è al centro della storia raccontata …

