Valerio Massimo Manfredi in ospedale: è grave/ 'Intossicazione monossido di carbonio' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'appartamento e, secondo quanto aggiunto dal quotidiano capitolino, il gas avrebbe saturato nel giro di qualche ora tutto l'immobile. Attese novità nel ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'appartamento e, secondo quanto aggiunto dal quotidiano capitolino, il gas avrebbe saturato nel giro di qualche ora tutto l'immobile. Attese novità nel ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - SkyTG24 : Gravi lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie, trovati in casa privi di sensi - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - SailorGio : RT @perchetendenza: 'Valerio Massimo Manfredi': Perché lo scrittore e sua moglie sono stati trovati esanimi in un appartamento in via dei V… - marcoranieri72 : RT @SecolodItalia1: Grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi: trovato privo di sensi in casa a Roma -