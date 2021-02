Valentino Rossi: “Leclerc mi piace, è l’uomo per vincere” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono un tifoso della Formula 1, la Ferrari mi piace e mi piace Leclerc, credo sia tra i piloti più forti in pista. l’uomo per vincere c’è, adesso devono costruire una macchina all’altezza. Confrontarsi con la Mercedes è un problema. Per tutti. Ma la Ferrari deve almeno stare lì, come la Red Bull, a dare fastidio“. Lo ha detto Valentino Rossi che ai microfoni del Corriere della Sera è tornato a parlare di Charles Leclerc. Ma non solo. Anche di Lewis Hamilton, in virtù di un rapporto d’amicizia di lunga data: “Con Lewis ci scriviamo, ci sentiamo spesso da anni. vincere con Hamilton per la Mercedes è importante, anche se costoso. Il tema denaro è sempre centrale. I milioni hanno la coda lunga”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Sono un tifoso della Formula 1, la Ferrari mie mi, credo sia tra i piloti più forti in pista.perc’è, adesso devono costruire una macchina all’altezza. Confrontarsi con la Mercedes è un problema. Per tutti. Ma la Ferrari deve almeno stare lì, come la Red Bull, a dare fastidio“. Lo ha dettoche ai microfoni del Corriere della Sera è tornato a parlare di Charles. Ma non solo. Anche di Lewis Hamilton, in virtù di un rapporto d’amicizia di lunga data: “Con Lewis ci scriviamo, ci sentiamo spesso da anni.con Hamilton per la Mercedes è importante, anche se costoso. Il tema denaro è sempre centrale. I milioni hanno la coda lunga”. SportFace.

AdritoLFernande : MotoGP, Lin Jarvis: 'Valentino Rossi e Marc Marquez in pista sono due killer' - aliceepalmieri : è il momento di dirvi del mio profondo amore per valentino rossi raga cioè la moto gp la seguo con mio babbo da quando ero piccola - aliceepalmieri : @not_ociredeF LA MAGLIETTA DI VALENTINO ROSSI - RogerYoda : RT @zdravkost: Valentino Rossi (Nastro Azzurro Honda) and Alex Criville (Repsol-Honda) at Jerez, 2001 #SpanishGP - yazz369 : 1998 WGP 250cc class R-4 ITALIAN GP VALENTINO ROSSI MARCELLINO LUCCHI LORIS CAPIROSSI TETSUYA HARADA APLILIA RIDERS… -