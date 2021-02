The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey protagonisti della serie HBO (Di giovedì 11 febbraio 2021) The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno i protagonisti della serie HBO tratta dall’omonimo videogioco, scritta dal creatore di Chernobyl. Se realizzare una serie ispirandosi a uno dei videogiochi più popolari al mondo, non bastasse, ecco arrivare due attori molto popolari a supportare un progetto destinato a far parlare di se. Parliamo della serie The Last Of Us, tratta dall’omonimo videogioco, e attualmente in sviluppo per HBO. Il canale via cavo del gruppo WarnerMedia ha annunciato che Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), saranno i protagonisti ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 febbraio 2021) Theof Us,saranno iHBO tratta dall’omonimo videogioco, scritta dal creatore di Chernobyl. Se realizzare unaispirandosi a uno dei videogiochi più popolari al mondo, non bastasse, ecco arrivare due attori molto popolari a supportare un progetto destinato a far parlare di se. ParliamoTheOf Us, tratta dall’omonimo videogioco, e attualmente in sviluppo per HBO. Il canale via cavo del gruppo WarnerMedia ha annunciato che(The Mandalorian) e(Game of Thrones), saranno i...

