Stefania Orlando non lo accetta | è finita? Lo sfogo divide i fan

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La nota e stimatasi sfoga al GF VIP e ritorna su una questione per lei molto amara,ndo il pubblico: “Adesso si rinfacciano queste cose?”(fonte foto: YouTube, Mediaset Play)Continua a tener compagnia e a far parlare di sé, il GF VIP, il noto ed amato reality condotto da Alfonso Signorini: prosegue la questione aperta già nella puntata scorsa trae Giulia Salemi, particolarmente intensi gli ultimi dettagli tra di loro. Un programma dall’incredibile successo, il Grande Fratello Vip, che non smette di emozionare, appassionare e far discutere i telespettatori che, nel corso del tempo, hanno ormai imparato a conoscere i diversi protagonisti in gioco e sono ben consapevoli degli equilibri presenti ...

Ogni volta che non gli è andata bene qualcosa ha sempre portato in nomination chi di dovere, Francesco Oppini eper primi. In seguito, comunque, Tommaso e Maria Teresa avevano avuto ...Le ultime nomination hanno avuto degli effetti non indifferenti all'interno del gruppo del GF Vip . In particolare la nomination dia scapito di Giulia Salemi con la motivazione della scarsa collaborazione di quest'ultima alle faccende domestiche ha letteralmente sconvolto l'influencer.e Giulia ...Stefania Orlando al GF VIP si sfoga e torna su una questione per lei molto amara, dividendo il pubblico: "Adesso si rinfacciano queste cose?" ...Nelle ultime ore Giulia Salemi e Stefania Orlando sono state le protagoniste di un duro scontro andato in scena nella Casa del Grande Fratello.