Sky e DAZN si contendono la Serie A (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il calcio italiano è fra i migliori in circolazione. La Serie A è infatti uno dei campionati più prestigiosi in Europa: il torneo è sempre avvincente e mai noioso. Oltre alle squadre, a contendersi questo campionato ci sono anche le televisioni. Sky e DAZN infatti stanno avanzando ai vari club diverse offerte per cercare di accaparrarsi la massima Serie del calcio italiano. Chi avrà la meglio? Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla Sky e DAZN, chi vincerà la Serie A? Oggi giovedì 11 febbraio 2021, i presidenti dei vari club di Serie A si incontreranno per decidere se affidare la maggioranza dei diritti di trasmissione a Sky o DAZN. I numeri uno delle squadre italiane sembrano però non essere pronti a prendere tale decisione. La scelta verrà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il calcio italiano è fra i migliori in circolazione. LaA è infatti uno dei campionati più prestigiosi in Europa: il torneo è sempre avvincente e mai noioso. Oltre alle squadre, a contendersi questo campionato ci sono anche le televisioni. Sky einfatti stanno avanzando ai vari club diverse offerte per cercare di accaparrarsi la massimadel calcio italiano. Chi avrà la meglio? Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla Sky e, chi vincerà laA? Oggi giovedì 11 febbraio 2021, i presidenti dei vari club diA si incontreranno per decidere se affidare la maggioranza dei diritti di trasmissione a Sky o. I numeri uno delle squadre italiane sembrano però non essere pronti a prendere tale decisione. La scelta verrà ...

capuanogio : ?? #Dazn #Sky #Amazon #Mediaset e... Unica certezza: dal 2021 vedere calcio in tv sarà una fatica tripla (quadrupla… - forumJuventus : CorSera: 'Diritti tv, serie A verso la svolta. Dazn davanti a Sky. Agnelli: «Offerte superiori a tutti in Europa» C… - capuanogio : La #SerieA tentata dall’offerta di #Dazn che è stata la più alta per garantirsi l’esclusiva di 7 partite a giornata… - almost2 : #dirittiTv sembra che sky sia sfavorita, tutto andrà su dazn. Prevedo un impennata di pirateria non contrastata. Un… - viaggrego : Diritti TV calcio Serie A: #DAZN supera #Sky -