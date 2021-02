Skeleton | dopo le prime due manche dei Mondiali di Altenberg comanda Tretiakov | ottimo nono Gaspari | 12° Bagnis

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021)Alexanderleduedei Campionatidi2021. Sul budello di(Germania) i padroni di casa hanno messo in scena uno splendido ed avvincente duello con gli atleti russi (anche se, va ricordato, non possono gareggiare sotto la bandiera della loro Nazione per colpa delle ben note problematiche legate al doping) monopolizzando leposizioni della classifica. Davanti a tutti, come detto, Alexander, con il tempo complessivo di 1:53.30 (56.58 e 56.72) ma con appena 4 centesimi di vantaggio sul tedesco Felix Keisinger (56.65 e 56.69) e 6 sul suo connazionale Christopher Grotheer (56.74 e 56.62). Quarta posizione per il russo Evgeniy Rokosuev a 49 ...