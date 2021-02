Regioni in pressing. "Vogliamo i vaccini". Da Bruxelles lo stop ad acquisti separati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Angeli Tavolo per l'emergenza col governo: "Bisogna fare presto e dare indicazioni chiare". I dubbi sulle fasce d'età per AstraZeneca e i tempi delle seconde dosi. L'Oms: sì agli over 65. L'Ue: "No a negoziati paralleli" Troppe incertezze pesano sull'avvio della nuova fase del piano vaccini. Di fronte alle richieste insistenti delle Regioni sulle indicazioni di utilizzo soprattutto per Astrazeneca e l'eventuale via libera per acquistare altre dosi in autonomia il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato le Regioni per un tavolo tecnico sull'emergenza vaccini per sciogliere i nodi più urgenti. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un confronto tra gli esperti del ministero con quelli di Agenas e dell'Agenzia del farmaco Aifa per rispondere ai dubbi delle Regioni ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Angeli Tavolo per l'emergenza col governo: "Bisogna fare presto e dare indicazioni chiare". I dubbi sulle fasce d'età per AstraZeneca e i tempi delle seconde dosi. L'Oms: sì agli over 65. L'Ue: "No a negoziati paralleli" Troppe incertezze pesano sull'avvio della nuova fase del piano. Di fronte alle richieste insistenti dellesulle indicazioni di utilizzo soprattutto per Astrazeneca e l'eventuale via libera per acquistare altre dosi in autonomia il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha convocato leper un tavolo tecnico sull'emergenzaper sciogliere i nodi più urgenti. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un confronto tra gli esperti del ministero con quelli di Agenas e dell'Agenzia del farmaco Aifa per rispondere ai dubbi delle...

