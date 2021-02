Quesito su Rousseau getta malumore, la crisi del M5S non si ferma (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sembra non fermarsi la crisi del M5S, ora è tempo di critica per il Quesito. E’ ormai chiaro che per il Movimento il voto sulla piattaforma è diventato un intralcio. Ed anche se Di Maio ha sempre sostenuto che il voto sia vincolante, “altrimenti cosa lo facciamo a fare” disse una volta, mai come oggi il timore è che la base sia più coerente dei vertici. Davide Casaleggio in queste ore ha risposto alle tante accuse che sono arrivate sul metodo, sul reale coinvolgimento all’interno della piattaforma. “Noi decidiamo in 100mila, gli altri in quattro”, avrebbe detto il figlio dell’ideatore della piattaforma cuore della storia del Movimento Cinque Stelle. LEGGI ANCHE >>> Ritornano i vitalizi agli ex senatori, esulta solo la casta, delibera annullata LEGGI ANCHE >>> Dubbi centrodestra, se Salvini apre ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sembra nonrsi ladel M5S, ora è tempo di critica per il. E’ ormai chiaro che per il Movimento il voto sulla piattaforma è diventato un intralcio. Ed anche se Di Maio ha sempre sostenuto che il voto sia vincolante, “altrimenti cosa lo facciamo a fare” disse una volta, mai come oggi il timore è che la base sia più coerente dei vertici. Davide Casaleggio in queste ore ha risposto alle tante accuse che sono arrivate sul metodo, sul reale coinvolgimento all’interno della piattaforma. “Noi decidiamo in 100mila, gli altri in quattro”, avrebbe detto il figlio dell’ideatore della piattaforma cuore della storia del Movimento Cinque Stelle. LEGGI ANCHE >>> Ritornano i vitalizi agli ex senatori, esulta solo la casta, delibera annullata LEGGI ANCHE >>> Dubbi centrodestra, se Salvini apre ...

