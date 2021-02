Quelli che condividono la falsa citazione di Casaleggio per portare voti al «sì» su Rousseau

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In guerra (politica) vale tutto, anche condividere false citazioni per tentare di dare una spinta condizionante all’esito di un voto su una piattaforma digitale. In queste ore, mentre i 119mila iscritti alla Piattaformasono chiamati a esprimere il proprio parere sull’appoggio del Movimento 5 Stelle al futuro governo tecnico-politico guidato Mario Draghi, i social dei sostenitori pentastellati si sono riempiti di un meme (declinato con diverse immagini, ma con la stessa frase impressa) che riporta una. LEGGI ANCHE > Arrivano i “nostri”, M5S ribalta le tendenze Twitter per il voto suSi tratta, secondo la narrazione social, di una frase che sarebbe stata pronunciata dal fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto, padre di ...