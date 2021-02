Pedro Pascal nel cast di The Last Of Us | serie HBO tratta dal videogioco | ritrova un’attrice del Trono di Spade

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Svelato ildi Theof Us; nell’adattamento televisivo del celebre, i personaggio hanno finalmente un volto. Il primo grande annuncio riguarda, che si prende una pausa dall’universo di Star Wars e The Mandalorian (latornerà nel 2022 con la terza stagione) per vestire i panni di Joel. L’attore, che ha interpretato Oberyn nella quarta stagione deldi, ritroverà una sua ex collega. Sidi Bella Ramsey, volto della giovane Lyanna Mormont nellaHBO, a cui spetta la parte di Ellie. I due personaggi sono centrali nelTheof Us, creato da Naughty Dog in esclusiva per le console PlayStation. La notizia arriva ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedro Pascal

sostiene la sorella Luz, transessuale: l'omaggio su Instagram L'attore de Il Trono di Spade, Narcos e The Mandalorian ha pubblicato con orgoglio su Instagram l'intervista nella quale sua ...Intanto, l'ormai ex collega di set Pedosarà il protagonista della produzione Hbo tratta da The Last of ...Dopo Tom Holland, anche Joe Russo fa un'intervista senza pantaloni. Il regista svela di adottare la filosofia dell'attore ...Iron First: come sarebbe stata la terza stagione? L'attore Finn Jones svela i progetti per la stagione cancellata ...