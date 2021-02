Parma, si chiude in camera con la figlia per fuggire dal compagno ubriaco che la prende a pugni (Di giovedì 11 febbraio 2021) . I carabinieri di Busseto e Fontanellato, in provincia di Parma, hanno arrestato un 36enne di origini romene con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo non era nuovo a violenze nei confronti della compagna, che non aveva mai denunciato nel timore di possibili ritorsioni. Le lite in quella casa erano purtroppo frequenti. Ma nel corso dell’ennesimo battibecco, ha finito per sferrare anche un pugno alla convivente. La donna, 46 anni, è riuscita a chiudersi a chiave nella camera da letto insieme alla figlia, temendo che l’uomo continuasse le violenze. Il 36enne romeno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nella tarda serata di ieri dai Carabinieri delle Stazioni di Busseto e Fontanellato, in provincia di Parma. Proprio la donna ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 11 febbraio 2021) . I carabinieri di Busseto e Fontanellato, in provincia di, hanno arrestato un 36enne di origini romene con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo non era nuovo a violenze nei confronti della compagna, che non aveva mai denunciato nel timore di possibili ritorsioni. Le lite in quella casa erano purtroppo frequenti. Ma nel corso dell’ennesimo battibecco, ha finito per sferrare anche un pugno alla convivente. La donna, 46 anni, è riuscita arsi a chiave nellada letto insieme alla, temendo che l’uomo continuasse le violenze. Il 36enne romeno è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nella tarda serata di ieri dai Carabinieri delle Stazioni di Busseto e Fontanellato, in provincia di. Proprio la donna ha ...

