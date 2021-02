“Non ce la faccio”. GF Vip, pianto disperato di Andrea Zelletta. È crollato dopo averla ascoltata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono giorno convulsi dentro la casa del Grande Fratello Vip quando mancano meno di tre settimane alla chiusura del programma. La cerchia dei favoriti si stringe e tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, l’unica che sembra poter insidiare la coppia è Maria Teresa Ruta protagonista dello show interno alla casa condotto da Tommaso Zorzi. Maria Teresa Ruta, dopo essere stata fissata ad una ruota doveva rispondere a una serie di domande dell’influencer. Tra queste, ha destato stupore una in particolare: “Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”. Domanda scomoda soprattutto se fatta in diretta nazionale. Maria Teresa Ruta ha iniziato a tergiversare: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”, ha risposto. Zorzi ha insistito per sapere la verità e per ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono giorno convulsi dentro la casa del Grande Fratello Vip quando mancano meno di tre settimane alla chiusura del programma. La cerchia dei favoriti si stringe e tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi, l’unica che sembra poter insidiare la coppia è Maria Teresa Ruta protagonista dello show interno alla casa condotto da Tommaso Zorzi. Maria Teresa Ruta,essere stata fissata ad una ruota doveva rispondere a una serie di domande dell’influencer. Tra queste, ha destato stupore una in particolare: “Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato”. Domanda scomoda soprattutto se fatta in diretta nazionale. Maria Teresa Ruta ha iniziato a tergiversare: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere”, ha risposto. Zorzi ha insistito per sapere la verità e per ...

