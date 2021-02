“No al governo Draghi”. L’ipotesi astensione non piace ai parlamentari di Fratelli d’Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Fratelli d’Italia conferma il no al governo Draghi e si prepara a dare vita a un’opposizione seria e responsabile. Guardando ai contenuti. I gruppi parlamentari riuniti a via della Scrofa hanno espresso “pena e assoluta condivisione della linea finora tenuta dal presidente Giorgia Meloni sulla crisi di governo”. Una nota del partito riassume sinteticamente l’orientamento unanime dei parlamentari nazionali ed europei. L’ipotesi astensione non ha raccolto adesioni. O si è dentro o si è fuori – è stato il ragionamento dei deputati riuniti in assemblea. Fratelli d’Italia, i parlamentari si schierano per il no Che hanno confermato l’impegno nelle aule parlamentari e nelle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 febbraio 2021)conferma il no ale si prepara a dare vita a un’opposizione seria e responsabile. Guardando ai contenuti. I gruppiriuniti a via della Scrofa hanno espresso “pena e assoluta condivisione della linea finora tenuta dal presidente Giorgia Meloni sulla crisi di”. Una nota del partito riassume sinteticamente l’orientamento unanime deinazionali ed europei.non ha raccolto adesioni. O si è dentro o si è fuori – è stato il ragionamento dei deputati riuniti in assemblea., isi schierano per il no Che hanno confermato l’impegno nelle aulee nelle ...

