Mondiali di snowboard cross, Michela Moioli conquista la medaglia d’argento (Di giovedì 11 febbraio 2021) I Mondiali di snowboard cross si aprono con una medaglia d’argento insperata per Michela Moioli. La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti sfiorato il titolo chiudendo la big final con soli otto centesimi di ritardo dall’inglese Charlotte Bankes al termine di una gara particolarmente combattuta. Al quinto podio iridato in carriera, la portacolori dell’Esercito si è adatta al meglio al fondo ghiacciato di Idre Fjall superando senza problemi i quarti di finale. Dopo una partenza fulminante, la fuoriclasse orobica ha sfruttato al meglio i numerosi salti presenti lungo il tracciato dominando la heat e accedendo allo step successivo. Unica azzurra a raggiungere le semifinali, Moioli ha faticato parecchio nel corso della propria batteria subendo il sorpasso ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Idisi aprono con unainsperata per. La 25enne di Alzano Lombardo ha infatti sfiorato il titolo chiudendo la big final con soli otto centesimi di ritardo dall’inglese Charlotte Bankes al termine di una gara particolarmente combattuta. Al quinto podio iridato in carriera, la portacolori dell’Esercito si è adatta al meglio al fondo ghiacciato di Idre Fjall superando senza problemi i quarti di finale. Dopo una partenza fulminante, la fuoriclasse orobica ha sfruttato al meglio i numerosi salti presenti lungo il tracciato dominando la heat e accedendo allo step successivo. Unica azzurra a raggiungere le semifinali,ha faticato parecchio nel corso della propria batteria subendo il sorpasso ...

gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MONDIALI SNOWBOARD CROSS: ARGENTO PER MOIOLI Oro per Charlotte Bankes #SkySport #SnowboardCross #Mondiali #MichelaM… - sportli26181512 : Mondiali 2021, snowboard cross: argento per Michela Moioli. Oro a Charlotte Bankes: Azzurra seconda sul podio ai Mo… - sportface2016 : #Snowboardcross: Michela #Moioli medaglia d'argento ai Mondiali di Idre Fajell - yacco500 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MONDIALI SNOWBOARD CROSS: ARGENTO PER MOIOLI Oro per Charlotte Bankes #SkySport #SnowboardCross #Mondiali #MichelaM… - SkySport : ULTIM'ORA MONDIALI SNOWBOARD CROSS: ARGENTO PER MOIOLI Oro per Charlotte Bankes #SkySport #SnowboardCross #Mondiali… -