M5s, voto Rousseau: 59,3% i sì al governo Draghi, 40,7% i no SPECIAOLE TGLA7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il risultato certificato poco prima delle 19.00 da un notaio di Milano alla presenza di Davide Casaleggio. A questo punto il premier incaricato può andare al Quirinale a sciogliere la ...

