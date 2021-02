«L’omosessualità è comportamento a rischio Covid»: l’errore discriminatorio della Asl di La Spezia (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Asl 5 di La Spezia: «L’omosessualità è comportamento a rischio Covid». Rilascia un documento in cui vengono elencate le “categorie a rischio” in vista della imminente vaccinazione. Tra i detenuti, le donne in dolce attesa e gli ultra sessantenni secondo la tabella del Ministero della Salute ci sarebbero anche gli omosessuali. Regione Liguria: «l’errore rimane inaccettabile». >> Covid, il bollettino di oggi: 15.146 nuovi casi e 391 morti, stabili le intensive L’Asl 5 di La Spezia: «L’omosessualità è comportamento a rischio Covid» Stamattina, 11 febbraio 2021, sul sito dell’Asl 5 di La Spezia è apparso un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’Asl 5 di La: «». Rilascia un documento in cui vengono elencate le “categorie a” in vistaimminente vaccinazione. Tra i detenuti, le donne in dolce attesa e gli ultra sessantenni secondo la tabella del MinisteroSalute ci sarebbero anche gli omosessuali. Regione Liguria: «rimane inaccettabile». >>, il bollettino di oggi: 15.146 nuovi casi e 391 morti, stabili le intensive L’Asl 5 di La: «» Stamattina, 11 febbraio 2021, sul sito dell’Asl 5 di Laè apparso un ...

eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - lucianonobili : L’omosessualità definita “comportamento a rischio”? L’omosessualità equiparata a “tossicodipendenza” e alla “prosti… - pfmajorino : Dopo gli anziani da sacrificare e e il vaccino da dare prima ai ricchi ora 'l'omosessualità come comportamento a ri… - peppe844 : RT @Agenzia_Italia: Per il ministero della Salute l'omosessualità è un comportamento a rischio per il Covid - scalise_luigia : RT @APagliaccis: ASL5 La Spezia: L'omosessualità é un comportamento a rischio #COVID19... Io direi che lo é soprattutto la stupidità e l'ig… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omosessualità comportamento Fast Food globale Rapporto sulle ricerche di mercato 2021 - Ultimo rapporto di ricerca entro il 2030 - Genovagay Genova Gay