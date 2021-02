LIVE Australian Open 2021, risultati 11 febbraio in DIRETTA: Sonego va al quinto set contro Lopez (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.51: Brutte notizie arrivano da Melbourne per quanto riguarda Sonego, letteralmente smarrito in questo momento in campo, dopo aver perso 7-5 il quarto set contro Feliciano Lopez. 03.45: Siamo in una fase particolarmente delicata per Lorenzo Sonego che sta giocando il quarto set sul punteggio di 5-5 contro Feliciano Lopez. L’azzurro conduce due set a uno. 03.15: Purtroppo Lorenzo Sonego perde il terzo contro Feliciano Lopez e la partita va al quarto parziale. Dovrà stare attento l’azzurro. 03.13: Nel tabellone femminile da segnalare il successo della belga Elise Mertens contro la cinese Zhu per 7-6 (8) 6-1. Mertens nel prossimo turno ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.51: Brutte notizie arrivano da Melbourne per quanto riguarda, letteralmente smarrito in questo momento in campo, dopo aver perso 7-5 il quarto setFeliciano. 03.45: Siamo in una fase particolarmente delicata per Lorenzoche sta giocando il quarto set sul punteggio di 5-5Feliciano. L’azzurro conduce due set a uno. 03.15: Purtroppo Lorenzoperde il terzoFelicianoe la partita va al quarto parziale. Dovrà stare attento l’azzurro. 03.13: Nel tabellone femminile da segnalare il successo della belga Elise Mertensla cinese Zhu per 7-6 (8) 6-1. Mertens nel prossimo turno ...

