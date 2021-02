Indagato l’ex marito di Ilenia Fabbri: omicidio pluriaggravato in concorso con ignoti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa mattina su tutti i siti web e in tv abbiamo visto le immagini della perquisizione dell’officina dell’ex marito di Ilenia Fabbri con la Polizia scientifica a caccia di indizi o prove. E pochi minuti fa è arrivata quella che i media romagnoli definiscono una vera e propria svolta. l’ex marito della donna infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati. Ilenia è stata uccisa sabato mattina nella sua casa di Faenza. Il killer è entrato nella villetta senza forzare la serratura: aveva le chiavi o ha usato un particolare metodo per aprire la porta ( ha fatto tutti in meno di 7 minuti , omicidio incluso per cui è facile pensare che avesse già le chiavi dell’abitazione e sapesse anche come muoversi). Proprio per questo motivo, sin da subito, dopo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa mattina su tutti i siti web e in tv abbiamo visto le immagini della perquisizione dell’officina deldicon la Polizia scientifica a caccia di indizi o prove. E pochi minuti fa è arrivata quella che i media romagnoli definiscono una vera e propria svolta.della donna infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati.è stata uccisa sabato mattina nella sua casa di Faenza. Il killer è entrato nella villetta senza forzare la serratura: aveva le chiavi o ha usato un particolare metodo per aprire la porta ( ha fatto tutti in meno di 7 minuti ,incluso per cui è facile pensare che avesse già le chiavi dell’abitazione e sapesse anche come muoversi). Proprio per questo motivo, sin da subito, dopo ...

paola_saluzzi : Indagato l’ex marito, perquisizioni nella casa e nell’officina. L’ultimo grido di Ilenia al suo assassino: “Chi sei… - giuliog : RT @repubblica: ?? Giallo di Faenza, indagato l'ex marito di Ilenia: perquisita casa e officina. L'ultimo grido della vittima all'assassino:… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Donna uccisa a Faenza, l'ex marito indagato per omicidio in concorso #Faenza - TuttoQuaNews : RT @repubblica: ?? Giallo di Faenza, indagato l'ex marito di Ilenia: perquisita casa e officina. L'ultimo grido della vittima all'assassino:… - rep_bologna : Omicidio di Faenza, indagato l'ex marito per omicidio in concorso. Scattano le perquisizioni [di Rosario di Raimond… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagato l’ex L’audio choc del medico di Maradona: “Il ciccione sta morendo” La Stampa