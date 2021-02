“Herpes zoster sarà problema over 50 per decenni, vaccinare” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’Herpes zoster purtroppo continuerà a essere a lungo un problema per una buona parte di adulti sopra i 50 anni, ma soprattutto dopo i 60-65 anni, anche se l’età” in cui si fa viva la malattia “si sta un po’ abbassando”. E’ lo scenario prospettato da Gian Vincenzo Zuccotti, direttore Pediatria e Pronto soccorso pediatrico nell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, ospedale dei bimbi Vittore Buzzi. “E’ vero – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – che da un paio d’anni abbiamo avuto l’introduzione della vaccinazione obbligatoria anche contro la varicella, ma prima di vederne gli effetti passeranno decenni, 50-60 anni almeno, il tempo che questi bambini vaccinati diventino grandi e raggiungano l’età avanzata. In tutto questo periodo continueremo a vedere un gran numero di persone che hanno avuto la varicella da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “L’purtroppo continuerà a essere a lungo unper una buona parte di adulti sopra i 50 anni, ma soprattutto dopo i 60-65 anni, anche se l’età” in cui si fa viva la malattia “si sta un po’ abbassando”. E’ lo scenario prospettato da Gian Vincenzo Zuccotti, direttore Pediatria e Pronto soccorso pediatrico nell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, ospedale dei bimbi Vittore Buzzi. “E’ vero – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – che da un paio d’anni abbiamo avuto l’introduzione della vaccinazione obbligatoria anche contro la varicella, ma prima di vederne gli effetti passeranno, 50-60 anni almeno, il tempo che questi bambini vaccinati diventino grandi e raggiungano l’età avanzata. In tutto questo periodo continueremo a vedere un gran numero di persone che hanno avuto la varicella da ...

Tra poche settimane sarà disponibile in Italia un nuovo vaccino contro l'Herpes Zoster, che ha un'efficacia superiore al 90% e può essere somministrato anche ai soggetti immunocompromessi, a rischio di contrarre la malattia ma che non possono beneficiare del vaccino ...

'Per equità delle cure Regioni lo distribuiscano su tutto il territorio nazionale'

Roma, 9 feb. - Migliora la prevenzione dell'Herpes zoster in particolare per le persone più a rischio, perché immunodepresse, ma che fino ad oggi non avevano la possibilità di immunizzarsi. 'Ci sono passi avanti nella scienza che possono ...

Tra poche settimane sarà disponibile in Italia un nuovo vaccino contro l'Herpes Zoster, che ha un'efficacia superiore al 90% e può essere somministrato anche ai soggetti immunocompromessi, a rischio di contrarre la malattia ma che non possono beneficiare del vaccino ...

Roma, 9 feb. - Migliora la prevenzione dell'Herpes zoster in particolare per le persone più a rischio, perché immunodepresse, ma che fino ad oggi non avevano la possibilità di immunizzarsi. 'Ci sono passi avanti nella scienza che possono ...