(Di giovedì 11 febbraio 2021)è sotto l'occhio della, e stavolta non per la proposta di un incarico o per la consegna di un premio. L'associazione italiana agenti calciatori e(AIACS) infatti ha dato ...

geri_francesco : E comunque sei un grande campione!???????? @Totti - VoceGiallorossa : ??????? La procura della @FIGC indaga sulla CT10 Management di @Totti #Totti - corte_rosaria : RT @Luisa04558981: @corte_rosaria Ilary Blasi e Francesco Totti #özgegürel - nickwolff_ : RT @CalcioFinanza: Procuratore o no? La #FIGC avvia un'indagine sulla CT10 di Francesco #Totti - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Francesco Totti, la Figc apre un fascicolo sulla sua società di scouting -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

è sotto l'occhio della Figc, e stavolta non per la proposta di un incarico o per la consegna di un premio. L'associazione italiana agenti calciatori e società (AIACS) infatti ha dato ...ROMA - E' stato aperto un fascicolo dalla commissione agenti Figc sull'operato della CT10 Management, la società di consulenza e scouting di. L'obiettivo è capire se l'ex capitano giallorosso eserciti o meno la funzione del procuratore sportivo senza però averne il titolo. L'indagine, appena cominciata, è nata in seguito ...La Nazione, quest'oggi, ha pubblicato un'intervista a Francesco Flachi, doppio ex della sfida ... Io avevo Baiano che mi stava davanti, come Totti ha avuto Giannini, o Del Piero con Baggio. Per ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riporta Sport Mediaset, è stato aperto un fascicolo d’indagine dalla commissione agenti della Figc sull’operato della CT ...