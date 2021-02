Focolaio di variante inglese a scuola a Bollate | 59 alunni positivi | test rapidi e tre sitituti chiusi

petergomezblog : Bollate, alle porte di Milano focolaio con 59 positivi in due scuole: “Ci sono alcuni casi di variante inglese”… - Corriere : Bollate, scoperto focolaio di variante inglese: il Comune chiude un asilo e una scuola primaria - SkyTG24 : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - GiaPettinelli : Covid: focolaio di variante inglese a scuola a Bollate - Lombardia - - efilippucci : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio variante

... dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Ospiate, è emersa la presenza della'inglese' del ...Ildisudafricana nel Land tirolese impensierisce. ' Ovviamente non sottovalutiamo la questione - considerano dalla Asl - ma il lockdown riduce anche il rischio legato agli ...L'assessore regionale al Welfare invita al rispetto di regole e precauzioni: "Siamo in un momento troppo importante per poter rischiare passi indietro" ...Preoccupa la diffusione delle varianti inglese, brasiliana e sudafricana: la decisione è attesa per venerdì sulla base del monitoraggio dell’Iss che assegna i livelli di rischio alle Regioni.