Ferrovie guarda a Est e prosegue la sua corsa globale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il vento dell’Est chiama leitaliane. Il gruppo di Piazza della Croce Rossa continua la suaall’estero, perseguendo la sua strategia di grande azienda. Stavolta è il turno dell’area baltica, più precisamente l’Ucraina. Un altro passo dettato dalla grande domanda estera di tecnologia italiana. Di che si tratta? L’intesa raggiunta trae le autorità ucraine ril’esportazione di know-how tecnologico, operativo e ingegneristico in Ucraina, con l’obiettivo di sviluppare e potenziare soluzioni innovative nelle infrastrutture e nel trasporto ferroviario del Paese, in particolar modo per l’Alta Velocità. LO SBARCO DI FS NEL BALTICO Più nel dettaglio,e Jsc Ukrainian Railways hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding ad ampio spettro, che ...