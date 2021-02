E’ finita l’era di Conte. Ma sparare sui 5 Stelle va sempre di moda. Stampa di regime accanita su Crimi. Con lui si è superata ogni decenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vito Crimi usato come pungiball alla trasmissione di Giovanni Floris, DiMartedì su La 7. Lo hanno messo in mezzo, una vera e propria triangolazione di fuoco, con due sicari spietati, Concita De Gregorio e il direttore di Libero Alessandro Sallusti che infierivano senza pietà. E il giorno dopo il quotidiano continuava il killeraggio mediatico aggiungendo: “Una sorta di pugile suonato, Vito Crimi, il leader del M5S che non sa più cosa dire per difendere e giustificare l’operato del suo partito alle prese con le consultazioni con Mario Draghi. Alla fine, pare, a decidere sarà il voto-pagliacciata su Rousseau, la fantomatica piattaforma dell’uno-vale-uno. Roba da mani nei capelli”. Secondo Libero, Sallusti avrebbe fatto scacco matto nella trasmissione di Floris con un sillogismo di raffinata fattura aristotelica e cioè: pensate che valga ancora la regola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Vitousato come pungiball alla trasmissione di Giovanni Floris, DiMartedì su La 7. Lo hanno messo in mezzo, una vera e propria triangolazione di fuoco, con due sicari spietati, Concita De Gregorio e il direttore di Libero Alessandro Sallusti che infierivano senza pietà. E il giorno dopo il quotidiano continuava il killeraggio mediatico aggiungendo: “Una sorta di pugile suonato, Vito, il leader del M5S che non sa più cosa dire per difendere e giustificare l’operato del suo partito alle prese con le consultazioni con Mario Draghi. Alla fine, pare, a decidere sarà il voto-pagliacciata su Rousseau, la fantomatica piattaforma dell’uno-vale-uno. Roba da mani nei capelli”. Secondo Libero, Sallusti avrebbe fatto scacco matto nella trasmissione di Floris con un sillogismo di raffinata fattura aristotelica e cioè: pensate che valga ancora la regola ...

