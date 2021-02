Daydreamer, anticipazioni 15-19 febbraio: Can lascia Instanbul (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le anticipazioni di Daydreamer relative agli episodi in onda dal 15 al 19 febbraio, ci riservano numerosi colpi di scena. Yigit riuscirà con l’inganno a far sì che Sanem e Can si lascino. Un svolta drammatica per i due innamorati, che vedranno il fotografo lasciare Sanem e Instanbul senza più dare notizie di sé per lungo tempo. Le vicende, a seguito di questo accadimento, riprenderanno a distanza di un anno, dove le vite di tutti i protagonisti, saranno radicalmente cambiate. Daydreamer, trame 15-19 febbraio: Can contro Yigit Nel corso delle nuove puntate di Daydreamer, Can non riuscirà a nascondere la sua gelosia, soprattutto dopo aver letto la dedica che Yigit avrà scritto sul libro donato a Sanem. Il fotografo inoltre, sarà sicuro del fatto che ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ledirelative agli episodi in onda dal 15 al 19, ci riservano numerosi colpi di scena. Yigit riuscirà con l’inganno a far sì che Sanem e Can si lascino. Un svolta drammatica per i due innamorati, che vedranno il fotografore Sanem esenza più dare notizie di sé per lungo tempo. Le vicende, a seguito di questo accadimento, riprenderanno a distanza di un anno, dove le vite di tutti i protagonisti, saranno radicalmente cambiate., trame 15-19: Can contro Yigit Nel corso delle nuove puntate di, Can non riuscirà a nascondere la sua gelosia, soprattutto dopo aver letto la dedica che Yigit avrà scritto sul libro donato a Sanem. Il fotografo inoltre, sarà sicuro del fatto che ...

