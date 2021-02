Covid, Oms Europa: “Troppi morti e focolai per varianti” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “I numeri che stiamo vedendo sono ancora troppo alti. Due giorni fa, 40 paesi della regione europea hanno segnalato 3.610 decessi in 24 ore, causati da Covid-19. Sebbene il calo dei contagi sia una buona notizia, nasconde un numero crescente di focolai e una diffusione nella comunità che coinvolge le varianti di Sars-CoV-2 che preoccupano, il che significa che dobbiamo osservare attentamente le tendenze generali nella trasmissione ed evitare decisioni avventate. A questo punto, la stragrande maggioranza dei paesi europei rimane vulnerabile”. E’ il monito lanciato da Hans Kluge direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa, durante il consueto punto sulla situazione di Covid-19 nell’area. In tutta la regione europea, ha illustrato Kluge, “stiamo ancora vedendo più di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) “I numeri che stiamo vedendo sono ancora troppo alti. Due giorni fa, 40 paesi della regione europea hanno segnalato 3.610 decessi in 24 ore, causati da-19. Sebbene il calo dei contagi sia una buona notizia, nasconde un numero crescente die una diffusione nella comunità che coinvolge ledi Sars-CoV-2 che preoccupano, il che significa che dobbiamo osservare attentamente le tendenze generali nella trasmissione ed evitare decisioni avventate. A questo punto, la stragrande maggioranza dei paesi europei rimane vulnerabile”. E’ il monito lanciato da Hans Kluge direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’, durante il consueto punto sulla situazione di-19 nell’area. In tutta la regione europea, ha illustrato Kluge, “stiamo ancora vedendo più di un ...

Corriere : L’Oms: «Il Covid-19 ha origine animale, non proviene dal laboratorio di Wuhan» - Corriere : L’Oms: «Il Covid ha origine animale, non proviene dal laboratorio di Wuhan» - Agenzia_Ansa : #Covid19 Oms e Unicef, in soli 10 Paesi tre quarti delle dosi @UNICEF @WHO #ANSA - cristalaltea : RT @AngeloCiocca: La delegazione #OMS che a #Wuhan sta indagando sulle “origini del Sars-cov2” ci dice che, in pratica, non ci hanno capito… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid, Oms Europa: 'Troppi morti e focolai per varianti' -