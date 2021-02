Covid in Campania, De Luca: “Necessarie decisioni efficaci di contenimento” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è seriamente preoccupato per il futuro della Regione Campania nella lotta alla pandemia da Coronavirus. Il governatore ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino“. “In un Paese nel quale i livelli di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Presidente della Regione, Vincenzo De, è seriamente preoccupato per il futuro della Regionenella lotta alla pandemia da Coronavirus. Il governatore ha rilasciato alcune dichiarazioni. “Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino“. “In un Paese nel quale i livelli di L'articolo

