Covid, in Campania 145 comuni (non Napoli) ad alto rischio per l'aumento dei contagi (Di giovedì 11 febbraio 2021) I comuni individuati in Campania, come ad alto rischio, per l'aumento dei contagi, sono 145. Sono indicati nella relazione diffusa dall'Unità di crisi regionale, in base ai dati raccolti tra l'1 e il 7 febbraio. Tra i 145 comuni, che superano la soglia di criticità sulla base del modello adottato dall'Unità di crisi, non è presente Napoli. Il modello tiene si basa sulla percentuale di positività media, su scala regionale (9,52%), ponendo il limite a 160 casi di contagio su 100mila abitanti, come soglia oltre la quale si suggerisce ai sindaci "di adottare le dovute contromisure". Tra i comuni ad alto rischio c'è Giano Vetusto (Caserta), piccola cittadina di 651 abitanti, dove si contano ...

