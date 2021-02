Cosa è successo tra Fognini e Caruso agli Australian Open Il siciliano | “Mi hai mancato di rispetto”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)2021 di tennis un brutto finale ha rovinato un gran bel match tra Fabioe Salvatore: il ligure si è imposto per 14-12 al tie break del quinto set, dopo una lotta lunga tre ore e 47 minuti. Prima del brutto battibecco finale, però, tra i due c’era stato anche un momento di fair-play. Accade tutto nel parziale decisivo, che vede momenti di grande tensione: nel sesto gamesi impunta con il piede sinistro e cade. Il primo a soccorrerlo è proprio. Interviene il fisioterapista, ed iltorna in campo senza accusare particolari problemi, almeno all’apparenza. Dopo la conclusione della sfida vinta dal ligure, i due al momento del saluto a rete hanno avuto un battibecco dovuto probabilmente a ...

Il lockdown per limitare la diffusione del Covid in Germania 'non sarà mantenuto un giorno in più del necessario'. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al Bundestag, la ...A riportare la notizia è l' ANSA , che rende nota la convocazione del quarto uomo del match dell'Allianz Stadium, Daniele Chiffi, per capirefuori dal terreno di gioco eil ...Agli Australian Open 2021 di tennis un brutto finale ha rovinato un gran bel match tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso: il ligure si è imposto per 14-12 al tie break del quinto set, dopo una lotta l ...La Procura della Figc si muove sulla lite tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il tecnico dell'Inter, Antonio Conte : il capo ...