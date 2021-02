Clubhouse continua a crescere: Zuckerberg prepara la risposta (Di giovedì 11 febbraio 2021) continua a spopolare il nuovo social Clubhouse, così Mark Zuckerberg non vuole rimanere a guardare: arriva la risposta di Facebook Cambia la moda e cambiano le tendenze anche nel popolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 febbraio 2021)a spopolare il nuovo social, così Marknon vuole rimanere a guardare: arriva ladi Facebook Cambia la moda e cambiano le tendenze anche nel popolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

danwarx : clubhouse continua a propormi room “bombi o passi ???? “ - roccorossitto : @tegamini il punto è proprio questo: non è pensabile che si passi da “non ho mai parlato in pubblico” a “le mie roo… - gioiozzia : Anche se presto ci stancheremo di #Clubhouse, attenti a quel che ci sta dicendo questa grande assemblea continua ch… - luciscau : Su #Clubhouse si continua a parlare di cosa è #Clubhouse e cosa non è e cosa sarà e non sarà. Mi sembra che ci si parli un po’ addosso - maxperri71 : Dopo una settimana su #Clubhouse: tutti (o quasi) comunicatori e politologi, #maratonamentana dura meno di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse continua Una casa tutta nuova per il rugby a Varese

... all'edera che vogliamo mettere sopra il tetto della clubhouse, per renderla più "inglese' ma anche ... che erano la nostra principale fonte di reddito annuale - continua Malerba - Comunque, ci ...

Clubhouse cambia pelle: cosa c'è nella nuova app

Riccardo Busetto è su Clubhouse: @riccardobusetto LASCIA UN COMMENTO Cancella la risposta Inserisci ... le ipotesi sono condotta ingannevole e procedure aggressive verso i clienti Continua a leggere ...

Clubhouse: milioni di persone stanno scaricando l’app sbagliata

Milioni di utenti android stanno scaricando l'app di Clubhouse sbagliata. Un'app omonima ha già superato 1 milione di download, ma è tutto un malinteso.

