Chelsea | Tuchel | «Abbiamo fatto fatica ma in FA Cup può succedere di incappare in partite simili»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Thomas, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in FA Cup contro il Barnsley Thomas, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in FA Cup contro il Barnsley. Le sue parole. «Sono contento per la qualificazione ai quarti di finale,segnato un gol molto bello ma poi i nostri avversari hanno cominciato a giocare in modo piuttosto aggressivo prendendosi qualche opportunità per il pareggio.lottato a dovere in quelle circostanze, grazie ai salvataggi di Kepa nel primo tempo e Abraham nella ripresa siamo riusciti ad evitare i supplementari:ma in FA Cup puòdiin ...