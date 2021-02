Cairo: «Agnelli-Conte? Si vede anche di peggio. Sui diritti…» – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della decisione sui diritti tv e della lite tra Agnelli e Conte. Le sue dichiarazioni – VIDEO (dal nostro inviato) – Urbano Cairo parla a margine dell’Assemblea di Lega. Le sue parole. DIRITTI TV – «Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l’impressione che i siano in diversi a voler procedere in tal senso». Agnelli Conte – «Diciamo le cose che avvengono durante una partita di calcio sono legate all’adrenalina che va a mille. Agnelli-Marotta? Li ho visti bene, nessuna tensione. Sono cose che succedono in partita, non credo che siano cose che ledano l’immagine del campionato. Succede anche di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Urbano, presidente del Torino, ha parlato della decisione sui diritti tv e della lite tra. Le sue dichiarazioni –(dal nostro inviato) – Urbanoparla a margine dell’Assemblea di Lega. Le sue parole. DIRITTI TV – «Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci.il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l’impressione che i siano in diversi a voler procedere in tal senso».– «Diciamo le cose che avvengono durante una partita di calcio sono legate all’adrenalina che va a mille.-Marotta? Li ho visti bene, nessuna tensione. Sono cose che succedono in partita, non credo che siano cose che ledano l’immagine del campionato. Succededi ...

