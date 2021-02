Biden parla con Xi e il Pentagono crea una task force per contenere la Cina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una prima conversazione telefonica con il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping. La telefonata chiude settimane di silenzio tra i leader delle due potenze tra cui è in corso un confronto globale e arriva insieme alla prima visita di Biden al Pentagono e alla pubblicazione della task force China con cui la Difesa statunitense ha intenzione di ingaggiare il confronto con Pechino – una struttura corposa che dà il senso della priorità che gli Usa intendono affidare al super dossier cinese. Il readout che esce dalla Casa Bianca è programmatico: i due leader si sono confrontati sulle “pratiche economiche aggressive e sleali della Cina, repressione a Hong Kong, violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha avuto una prima conversazione telefonica con il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping. La telefonata chiude settimane di silenzio tra i leader delle due potenze tra cui è in corso un confronto globale e arriva insieme alla prima visita diale alla pubblicazione dellaChina con cui la Difesa statunitense ha intenzione di ingaggiare il confronto con Pechino – una struttura corposa che dà il senso della priorità che gli Usa intendono affidare al super dossier cinese. Il readout che esce dalla Casa Bianca è programmatico: i due leader si sono confrontati sulle “pratiche economiche aggressive e sleali della, repressione a Hong Kong, violazioni dei diritti umani nello Xinjiang, ...

