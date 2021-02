Benevento, scontro auto-furgoncino: danni ai mezzi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente questa mattina in via Adua a Benevento. Un’auto, una Ford Fiesta guidata da un giovane, non avrebbe rispettato il segnale di ‘stop’ situato in via Adelperga, causando il tamponamento con un Fiat Fiorino, condotto da un uomo, che stava percorrendo via Adua. L’impatto è stato abbastanza forte, tanto da procurare ingenti danni alle autovetture. Nessuna conseguenza – fortunatamente – per i conducenti che hanno poi proceduto alla compilazione del modulo di constatazione amichevole del danno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Incidente questa mattina in via Adua a. Un’, una Ford Fiesta guidata da un giovane, non avrebbe rispettato il segnale di ‘stop’ situato in via Adelperga, causando il tamponamento con un Fiat Fiorino, condotto da un uomo, che stava percorrendo via Adua. L’impatto è stato abbastanza forte, tanto da procurare ingentiallevetture. Nessuna conseguenza – fortunatamente – per i conducenti che hanno poi proceduto alla compilazione del modulo di constatazione amichevole del danno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

