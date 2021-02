Barbara d’Urso difende la Elia contro Gregoraci: “L’avrei fatto anch’io” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'opinionista del GF Vip ha criticato l'ex moglie di Briatore per l'abito sfoggiato all'ultima puntata. La conduttrice del rotocalco di Canale 5 ha preso le sue difese L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'opinionista del GF Vip ha criticato l'ex moglie di Briatore per l'abito sfoggiato all'ultima puntata. La conduttrice del rotocalco di Canale 5 ha preso le sue difese L'articolo proviene da Gossip e Tv.

ChiaroLeo : HA RAGIONE, TROPPA MANIACALITA' TRAGEDIE FAMILIARI, LUCRARE, SUL DOLORE ALTRUI, E' INFAME, X QUESTO MI NEGA REPLICA… - Ireprete : RT @mibebespos: ALLORA BARBARA D’URSO MAI NOMINATA DEMET E ORA CI FA LA COPERTINA PER DIRE CHE HA RISPOSTO A CAN MA STATE SCHERZANDO MA QUA… - EzioRocchiBalbi : @gabrielecatania @mariolavia @AndreaOrlandosp @GoffredoBettini Passerà Gabriele, o almeno spero. È già una bella co… - Tiziana24054247 : Lo devo dire altrimenti oggi sbottò la sign.Barbara D'urso si deve soltanto vergognare xché la deve smettere di dif… - VillaniSilva : RT @mibebespos: ALLORA BARBARA D’URSO MAI NOMINATA DEMET E ORA CI FA LA COPERTINA PER DIRE CHE HA RISPOSTO A CAN MA STATE SCHERZANDO MA QUA… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero