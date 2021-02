AstroErdogan cerca sulla Luna i consensi perduti in patria

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Erdo?annello spazio inel paese. Dal 2013 è senza una visione, impegnato solo a reprimere ogni forma di dissenso e di opposizione, ossessionato dalla paura di perdere il potere e, come un incantatore di serpenti, sfodera la sua ammaliante retorica nazionalistica per far viaggiare negli spazi siderali la fantasia dei suoi elettori. Parla di un passato glorioso che ritorna, il leader turco. Di una Nuova Turchia, potenza militare e tecnologica e presenta con orgoglio la produzione di successi di questi diciotto anni di suo potere durante i quali ha realizzato una serie di opere infrastrutturali come ponti, tunnel, aeroporti e ha in cantiere giganteschi progetti di trasformazione urbana come il canale parallelo al Bosforo e le centrali nucleari. Fa uso, il presidente, di una insistente retorica fondata sul recupero ...