Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 10 febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di Coppa Italia Atalanta-Napoli ha totalizzato 5591 spettatori (20.54% di share). La fiction L’amore strappato su Canale5 ha conquistato 2090 spettatori (9.13%). Il film The Day After Tomorrow su Italia1 ne ha avuti 1791 (7.58%); su Rai2 il reality La Caserma ha portato a casa 1686 spettatori (7.04%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 2584 spettatori (11.51%). Su Rete4 la puntata di Stasera Italia Speciale ha totalizzato 872 spettatori (3.85%) e su La7 TGLa7 Speciale ne ha avuti 699 (2.75%).tv Access prime time e ...

Vince la semifinale di Coppia Italia Atalanta - Napoli. In caduta libera il docu - reality di Rai 2 in onda in prima serata. Pomeriggio 5 supera La Vita in Diretta. Tutti iTv,Auditel ieri, 10 febbraio 2021: Coppa Italia contro L'amore strappato +++TV IN USCITA DALLE 10:00 IN POI +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Auditel Coppa Italia Atalanta - ...