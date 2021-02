Anna Tatangelo | un anno dall' addio con D' Alessio | ' Non chiedo il mantenimento'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Come avrà presola presunta relazione di Gigi D'con la fan Denise? La cantante per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma in una intervista recente ha parlato ...

8antonio8989 : L4ffranchi che boccia la canzone sanremese di Noemi come fece con 'Sono solo parole'. Dai su. E fu lo stesso che li… - lucatroiani_ : RT @ironflower___: Prossima cantante a cui dovete delle scuse è Anna Tatangelo grazie mille. - radiosiciliarse : Andrea Bocelli e Anna Tatangelo - L'Abitudine - 8antonio8989 : Pazzesca Anna Tatangelo in love con Livio Cori (forse) - gossipnewitalia : Il cantante Gigi D'Alessio ha ritrovato l'amore, con una fan più giovane di lui di ventisei anni e l'avrebbe già pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Come avrà presola presunta relazione di Gigi D'Alessio con la fan Denise? La cantante per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma in una intervista recente ha parlato della rottura. Un ...La notizia, al momento, non è stata smentita: se dovesse essere confermata, significherebbe che Gigi ha definitamente dimenticato. Stando al gossip, Gigi avrebbe conosciuto la nuova ...Come avrà preso Anna Tatangelo la presunta relazione di Gigi D’Alessio con la fan Denise? La cantante per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma in una ...Gigi D'Alessio ha un nuovo amore nella sua vita. Finalmente è riuscito a ritrovare la serenità accanto a un'altra persona, molto più giovane.