Ama | su sito web attivato accesso anche tramite Spid

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – Accessi ulteriormente semplificati a tutti i servizi online AMA. Da questo mese si puo’ entrare in modo ancora piu’ facile e diretto nell’area riservata delwww.amaroma.it utilizzando le proprie credenziali, il Sistema Pubblico d’Identita’ Digitale. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. Solo nella prima settimana di attivazione gia’ oltre 2mila nuovi utenti si sono registrati mediante le chiavi dipersonali in uso per ‘i servizi della Pubblica Amministrazione, il doppio rispetto a quanti negli stessi giorni si sono iscritti al portale attraverso la modalita’ ordinaria, comunque sempre attiva. Questo nuovo e ulteriore canale diabilita automaticamente gli intestatari di un contratto Ta.Ri. a tutti i servizi online collegati all’utenza (visualizzazione posizione, iscrizione, variazione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ama sito

RomaDailyNews

