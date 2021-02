A Bettarini cade la corona | bordata contro Selvaggia Lucarelli | ' Tu di performance te ne intendi'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Nuovo round social tra i due storici nemici che da un po' non si punzecchiavano. Il botta e risposta è velenossissimo

Ultime Notizie dalla rete : Bettarini cade

Today.it

Nuovo round social tra i due storici nemici che da un po' non si punzecchiavano. Il botta e risposta è velenossissimoAnche Alda D'Eusanioin errore e quella frase pronunciata davanti a tutti crea non poco ... si vedrebbe battere un record, quello di Stefano, oltre alla probabilità che il televoto ...Nuovo botta e risposta tra Stefano Bettarini e Selvaggia Lucarelli. A sferrare il primo feroce attacco l'ex calciatore su Instagram.Nuovo round social tra i due storici nemici che da un po' non si punzecchiavano. Il botta e risposta è velenossissimo ...