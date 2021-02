Whiskey al letto della sua padrona | un cane e un sorriso nel reparto Covid

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arezzo, 10 febbraio 2021 - All'inizio era cauto . Preoccupato dall'essere in un ambiente nuovo con tutte le persone vestite in modo strano. Perfino lui era stato vestito in modo strano con un ...

Una di loro ha portato. Noi lo abbiamo avvolto nella tela di copertura dell'ecografo e l'abbiamo portato aldella paziente. Lei, quando lo ha visto, ha detto: amore, vieni qui". ...Una di loro ha portato. Noi lo abbiamo avvolto nella tela di copertura dell'ecografo e l'abbiamo portato aldella paziente. Lei, quando lo ha visto, ha detto: amore, vieni qui". ..."Per la mamma è il quinto figlio. Lei ama tutti gli animali ma con lui ha un rapporto simbiotico. Se esce da sola per fare la spesa, Whiskey si mette a piangere. Adesso sta con me ma i primi tre giorn ...Carolina ha 80 anni, è ricoverata da dieci giorni: legatissima al barboncino, le consentono di rivederlo. E diventa determinante anche per la terapia ...