Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È possibile inviare messaggi a se stessi su ? In molti se lo chiedono, soprattutto perché sono abituati a fare tutto con il cellulare e con i social. Sembra che la risposta a questa domanda sia sì. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È possibilea sesu ? In molti se lo chiedono, soprattuttosono abituati a fare tutto con il cellulare e con i social. Sembra che la risposta a questa domanda sia sì. ...

leggoit : Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo - digitaliafm : - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il «trucco» per inviare i messaggi a se stessi su WhatsApp - GaetanoBellino : RT @Corriere: Il «trucco» per inviare i messaggi a se stessi su WhatsApp - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il «trucco» per inviare i messaggi a se stessi su WhatsApp -