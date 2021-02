Uomini e donne | Davide Donadei fa la sua scelta Video

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nella puntata didi oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, è andata in onda ladi. Il tronista salentino ha svelato a tutti la sua decisione, dopo cinque mesi di registrazioni ed alti e bassi e condividendo con i telespettatori di Canale 5 tutta l’emozione di un momento di vita così importante. Ladiè Chiara Rabbi Più nello specifico, ladiè ricaduta su Chiara Rabbi. Il tronista di venticinque anni si è presentato nello studio dicon indosso un abito scuro e camicia bianca eleganti, risultando di fatto pronto per il momento finale da Maria De Filippi. Superata la dichiarata ...

PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - ilariadituccio : RT @IsaeChia: ‘#UominieDonne’, #DavideDonadei e #ChiaraRabbi si raccontano dopo la scelta! (Video) - 4marchand2april : RT @micdoingthings: in risposta agli uomini che 'eEeWwW le donne che fumano e bevono' eccovi 'La Lettrice' (1865) di Federico Faruffini, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne

Il primo al via sarà quello, alle 10,45. Difenderà il titolo la supercampionessa made in ... Nel superG(ore 13) l'azzurro Dominik Paris difenderà il titolo conquistato due anni fa ...Il tronista pugliese fa un lungo discorso dopo il momento della 'non scelta' e ammette di aver ricevuto molta pressione fuori dal programmaQuesta mattina alle 12.30, nel Piazzale Martiri delle Foibe, antistante la Scuola Primaria Olimpia, si è svolta una piccola ...Ieri è ufficialmente finita una traversata nel deserto che Silvio Berlusconi e Forza Italia iniziarono, loro malgrado, nell'estate del 2013 con prima la condanna e poi la sciagurata espulsione del Cav ...