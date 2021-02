"Troppe ore perse, a scuola tutto giugno". Ma Draghi trova il muro di prof e sindacati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il premier incaricato indica le riforme: assumere docenti per evitare cattedre vuote a settembre e calendario da revisionare. Il capo dei presidi Giannelli: "Massimo due settimane in più". Gli ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il premier incaricato indica le riforme: assumere docenti per evitare cattedre vuote a settembre e calendario da revisionare. Il capo dei presidi Giannelli: "Massimo due settimane in più". Gli ...

Ettore_Rosato : Oggi giornata mondiale contro il #bullismo e #cyberbullismo che nell’anno del #covid, della solitudine sociale e de… - infoitinterno : 'Troppe ore perse, a scuola tutto giugno' Ma Draghi trova il muro di prof e sindacati - Fedestiltskin : @abibliophobica Davveroooo??? Sono stata a Messina tanto tempo fa e dista solamente 3/4 ore da Palermo. Il dialetto… - jasmine_moon_zZ : @fsassanelli11 @anailime01 No ho parlato con l'organizzatrice perché ho donato, è stata bloccata perché hanno risco… - daniela51851078 : Una sera a settimana risate per due ore con lacrime per le troppe risate #staseratuttoèpossibile -