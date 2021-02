Tragedia sfiorata a Vipiteno, crolla tetto del palaghiaccio: danni ingenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il palaghiaccio di Vipiteno è crollato sotto la neve: è successo questa mattina, mercoledì 10 febbraio 2021, in provincia di Bolzano. A causare il cedimento della struttura il peso del manto nevoso compattatosi a causa del gelo. Si contano ingenti danni a Vipiteno dove fortunatamente non si conta alcun ferito. Il tetto del palaghiaccio è crollato intorno alle 7 di stamani: il cedimento, molto probabilmente, è stato causato dal peso della neve, abbondante in queste ore, così come in tutto l’inverno. Leggi anche >> Svolta nel giallo di Faenza: omicidio su commissione? Il killer aveva le chiavi di casa palaghiaccio di Vipiteno crolla sotto la neve: distrutta l’intera struttura Il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ildito sotto la neve: è successo questa mattina, mercoledì 10 febbraio 2021, in provincia di Bolzano. A causare il cedimento della struttura il peso del manto nevoso compattatosi a causa del gelo. Si contanodove fortunatamente non si conta alcun ferito. Ildelto intorno alle 7 di stamani: il cedimento, molto probabilmente, è stato causato dal peso della neve, abbondante in queste ore, così come in tutto l’inverno. Leggi anche >> Svolta nel giallo di Faenza: omicidio su commissione? Il killer aveva le chiavi di casadisotto la neve: distrutta l’intera struttura Il ...

RaiNews : Fortunatamente non ci sono feriti, il Palaghiaccio 'Weihenstephan Arena' era chiuso al pubblico. Il peso della neve… - infoitinterno : Crolla sotto il peso della neve il Palaghiaccio di Vipiteno. Sfiorata la tragedia: era chiuso - marco36065585 : RT @RaiNews: Fortunatamente non ci sono feriti, il Palaghiaccio 'Weihenstephan Arena' era chiuso al pubblico. Il peso della neve ha fatto c… - emobranco : RT @RaiNews: Fortunatamente non ci sono feriti, il Palaghiaccio 'Weihenstephan Arena' era chiuso al pubblico. Il peso della neve ha fatto c… - VoceDelTrentino : Crolla il tetto dello stadio del ghiaccio di Vipiteno: sfiorata la tragedia - -