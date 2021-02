Traffico Roma del 10-02-2021 ore 08:30 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverde Roma me trovati dalla redazione Traffico intenso sulla rete viaria cittadina spostamenti penalizzati dal maltempo Dunque massima attenzione abbiamo chiude lungo l’Aurelia tra il raccordo è Piazza Irnerio sulla torta e Tomba di Nerone sulla Flaminia tra Prima porta il video di Tor di Quinto e sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe incidente disagi sulla stessa Cassia all’altezza di via della cerquetta la zona è della Storta sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso in carreggiata esterna tra il bivio con la Roma Fiumicino è l’uscita a Ostia Acilia e tra la Prenestina e la Tiburtina incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita mattina Poi tra le uscite Pisana e Aurelia in questo caso Attenzione si tratta di un incidente altre cose nelle due direzioni all’altezza dell’uscita a Flaminia ci sono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luceverdeme trovati dalla redazioneintenso sulla rete viaria cittadina spostamenti penalizzati dal maltempo Dunque massima attenzione abbiamo chiude lungo l’Aurelia tra il raccordo è Piazza Irnerio sulla torta e Tomba di Nerone sulla Flaminia tra Prima porta il video di Tor di Quinto e sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe incidente disagi sulla stessa Cassia all’altezza di via della cerquetta la zona è della Storta sul Raccordo Anulare abbiamo chiuso in carreggiata esterna tra il bivio con laFiumicino è l’uscita a Ostia Acilia e tra la Prenestina e la Tiburtina incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra la Casilina e l’uscita mattina Poi tra le uscite Pisana e Aurelia in questo caso Attenzione si tratta di un incidente altre cose nelle due direzioni all’altezza dell’uscita a Flaminia ci sono ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2021 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? coda a tratti tra Via Casilina e Via Appia Nuova > interna #luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 08:23 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - InfoAtac : #info #atac - linee bus 23-128-170-669-670-766-771-791-792 rallentamenti per traffico intenso viale Marconi tratta… -