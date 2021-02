TiLinko | aumentare il fatturato con le Digital pr e la comunicazione online

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Roma, 10 Febbraio 2021) - Il Covid-19 ha velocizzato la trasformazionee nel nostro Paese, obbligando molte aziende a recuperare il gap accumulato nel corso degli anni. Secondo uno studio realizzato da Accenture, in occasione del forum di Davos 2021, le imprese che usciranno più rapidamente dalla crisi saranno quelle che investiranno nellaizzazione e nella sostenibilità ambientale. Tuttavia, se da un lato aumenta la richiesta di servizida parte dei consumatori, molte aziende sono ancora indietro nellatransformation. Secondo lo studio Imprese e ICT dell'Istat, l'82% delle aziende italiane utilizza appena 6 tecnologie tra le 12 indicate dalEconomy and Society Index della UE, con una bassa diffusione delle nuove applicazioni smart all'interno delle PMI. Al ...